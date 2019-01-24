Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızım 16. bölüm izle, Kızım son bölüm izle, Kızım 17. bölüm fragmanı, Kızım 16 bölüm Blu TV tek parça izle... Yeni sezonun en çok beğeni toplayan dizilerinden olan Kızım, 24 Ocak akşamı 16. bölümü ile ekranlara geliyor. Öykü ile Demir'in hikayesini konu alan dizide bu hafta neler olacak? Öykü, son olarak mahkemede kendisinden seçim yapmasını isteyen hakime annesiyle kalmak istediğini söylemiş ve büyük şok yaşatmıştı. Asu ile Öykü birlikte yaşayabilecekler mi? Demir ne yapacak? Kızım dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde! Kızım 16. bölüm izle, Kızım TV8 son bölüm izle, Kızım dizisi reyting oranları, Kızım 16. yeni bölüm izle, Kızım 17. bölüm fragmanı izle gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde!

KIZIM 16. BÖLÜM İZLE (CANLI)

KIZIM 13. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZIM DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Kızım dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Kızım dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra TV8'in internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçen hafta itibariyle Kızım dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

KIZIM 13. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZIM 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Asu ile yaşamaya başlayan Öykü, kendisiyle hiç ilgilenmeyen Asu’yu sorgulamaya başlıyor. Asu, bir anda pek çok sorumluluğun altına girince iyice gerilecek. Öykü’ye söylediği sözlerle onu can evinden vuracak!

Mahkemede annesini mi yoksa babasını mı istediği sorulunca annesini seçen Öykü, bu kararından sonra zor günler yaşayacak. Asu’nun çocuk yetiştirmek ve bakımını sağlamak konusunda hiç bir bilgisinin ve isteğinin olmaması, Öykü’yü zor durumların içine sokacak.

Asu, yaşadığı süreç sonunda Öykü’ye “Sen niye daha anne bile diyemediğin bir kadını mahkemede seçiyorsun. Sen niye beni seçip hem benim hem de kendi hayatını mahvediyorsun?” diyerek onu şoke edecek.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 yılında İzmir, Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Selin Şekerci , 8 yaşına kadar bale eğitimi almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 18 yaşında İstanbul'a gelen Şekerci, dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.

2006 yılında rol aldığı Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ancak Melekler Korusun dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol alan Şekerci 2012 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizisinde Irmak karakterini canlandırdı.

Selin Şekerci geçtiğimiz sene Çoban Yıldızı dizisinde oynamıştı.

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 1,68 boyunda, 57 kilo olan Selin Şekerci İkizler burcudur

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.