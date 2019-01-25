Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, 2019 yılı okuyucu sayısını artırmak için yapılacak yenilikler ve değişiklikler paylaşıldı; yeni yılın hedefleri belirlendi. Toplantıya İhlas Holding Başdanışmanı Hüseyin Pala, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Genel Müdürümüz Ukaşe Gümüşer, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, Dağıtım Müdürü Osman Algül, İhlas Pazarlama Abone Hizmetleri Direktörü Yusuf Güler, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Ahmet Burak Varlık ve 49 bölgeden abone sorumluları katıldı. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz “2019’da daha çok sahada olacağız. Her gün yeni okuyucuyu ailemize katmaya; okuyucumuzla, çalışanımızla bir aile gibi olmaya gayret edeceğiz” dedi. Genel Müdürümüz Ukaşe Gümüşer “Eskiden olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de milletimizin değerlerine saygılı, devletimizin ve bayrağımızın savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç da “Millî ve manevi değerleri gözetip kollayanların en başında biz varız. Okuyucularımızın taleplerini çok dikkate alıyor ve buna göre kendimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.