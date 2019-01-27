Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yarışmacısı Ecem Onaran kimdir aramaları başladı. Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını açıkladı. Survivor güçlü isimlerle başlayacak. Survivor 2019'da dikkat çeken isim Ecem Onaran oldu. Peki Ecem Onaran kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Ecem Onaran biyografi...

Ecem Onaran Kimdir?

Survivor yarışmacısı Ecem Onaran kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte Ecem Onaran hakkında merak edilenler...

Milli duygular beni güçlendirecek.” sloganı ile İzmirden katılan Ecem Onaran 29 yaşında yıllarca Fenerbahçe için yarıştı. Açlık beni zorlamaz mental olarak hazırım diyerek Survivor 2019 a adını yazdırdı.