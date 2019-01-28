Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 50. bölüm izle, Çukur son bölüm full tek parça sansürsüz izle, Çukur 51. bölüm fragmanı izle... Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Çukur, bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merakla bekleniyordu. Sevilen dizi Çukur, 28 Ocak akşamı 50. bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Takipçilerinin heyecanla beklediği yeni bölümün fragmanları ise nefes kesti! Hayat savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı anlar heyecanı doruklara ulaştırdı. Çukur 50. bölüm canlı izle, Çukur son bölüm tek parça izle, Çukur sansürsüz tek parça izle, Çukur yeni bölüm fragmanı, Çukur 2. sezon 17. bölüm izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor.

ÇUKUR 50. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

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Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 50.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 50. Bölüm Fragmanı yayında! Yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda, oğlunun haberini vermek için sevinçle dışarı çıkan Sultan, Meliha ve İdris’i birlikte görünce şok yaşıyor. Yamaç’ın kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Selim, onu vuran kişinin peşine düşüyor. Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor. “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını izleyiciler büyük bir merakla bekliyor. Kavga etmeye hazırlanan Çukur çocuklarını engellemek isteyen Vartolu, “Koçovalı mı kesildin başımıza. Sana burada laf düşmez!” sözleriyle büyük bir şok yaşarken, Veysel’in yanına gittiği yüzüklü kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. Çukur sokaklarında Cumali ve Vartolu’nun bir kez daha karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda silahlar çekiliyor. Vartolu, Cumali’nin “Sen mi duruyorsun Koçovalıların karşısında?” sözleri karşısında altta kalmazken, ikilinin hesaplaşması gerilimi yükseltiyor.