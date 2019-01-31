Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bora Edin kimdir? Survivor Bora kimdir, kaç yaşında? Bora Edin ne iş yapıyor ve nereli? Survivor Bora Edin instagram adresi... Bora Edin, Survivor 2019 kadrosunda en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tanıtımda birçok spor dalı ile uğraştığını ve iddialı olduğu ifade eden Bora ile ilgili merak edilenler haberimizde

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?

Survivor 2019 yarışmacıları arasında bulunan Bora Edin 34 yaşında ve aslen İstanbullu. Uzun bir spor geçmişi olan yarışmacı hala Crossfit eğitmenliği yapıyor. Hemen hemen her sporla ilgilenen yarışmacı daha önce Malta’da futbol oynamış. Hem amatör hem de profesyonel şekilde futbol oynayan yarışmacının Crossfit’te de dereceleri bulunuyor. Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin aynı zamanda basketbol ve badminton ile de ilgileniyor.

Survivor 2019 yarışmasında olmayı çok İstediğini söyleyen ve hırsı ile pes etmeyeceğini dile getiren yarışmacı 1. olması durumunda centilmenliği sayesinde kazanacağını söyledi.

SURVİVOR BORA EDİN İNSTAGRAM HESABINDAN VEDA ETTİ

Survivor 2019'a katılan Bora Edin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem veda etti, hem de iddiasını dile getirdi.

İşte Bora Edin'in o paylaşımı...

"Veeee beklenen an geldi, gidiyorum..Bu yıl bu kadronun içinde olmak benim için çok anlamlıydı.. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen tanıdığım, tanımadığım, yeni tanıştığım tüm dostlara canı gönülden teşekkür ederim...Bende desteğinizi önce Allah’ın izniyle sonra kendi inancımla bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip boşa çıkartmayacağım..Bundan sonraki süreçte destekleriniz ve dualarınızla beni çok güçlü hissettiriceğinize eminim.. Final koltuğunda görüşmek dileğiyle!..."