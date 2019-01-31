Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpışma 8. bölüm izle, Çarpışma son bölüm full izle... Çarpışma, dev oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeye devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi isimlerin yer aldığı dizi, yayınlandığı her yeni bölümle takipçilerini ekran başına kilitliyor. Sosyal medyayı sallayan dizide bu akşam neler olacak merak ediliyor. Zeynep ve Cemre'nin kaçırıldığı bölümde heyecan yine dorukta olacak. İşte Çarpışma 8. bölüm izle, Çarpışma 8. bölüm full izle, Çarpışma 8. bölüm tek parça izle, Çarpışma 9. bölüm fragmanı izle

ÇARPIŞMA 8. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇARPIŞMA 8. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Kadir ile Zeynep Kadir’in annesini ararken bunu bulacaklarına olan inançları tamdır. Veli iyileşmiştir. Ve onu ziyarete gelen kadın Kadir’in annesidir. Veli ile Kadir telefonda konuşur ve annesini bulduğunu ve onun Kadir’i hiç sevmediğini söyler. Kadir buna çok üzülür ancak Veli’yi bulmaya yemin etmiştir. Veli ise ailesinin kaybetmenin bedelini Kadir’e yüklemiştir. Bu yüzden ondan intikam alır. Ve Zeynep ile Cemre’yi kaçırır. Bu durumda Kerem ve Kadir’e bir seçenek sunar. “Biri ölecek biri yaşayacak” der.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girer. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmalar. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya gelirler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı olacaktır. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katılır. Adalı, Veli’nin bir zaafını yakalar, Aylin’i kurtarmak için bir plan yapar ve Veli’nin yerini tespit eder. Aralarında ölümcül bir çatışma çıkar ama Kadir, Aylin’i kurtarmayı başarır. Veli’den de annesinin yaşadığını öğrenir. Üstelik Veli, Kadir’in annesinin yerini de bilmektedir. Adalı öğrendikleri karşısında şoke olur. Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürür. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunur. Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaşır. Adalı ile Veli arasındaki savaşta artık ok yaydan çıkmış, devreye daha başka isimler de girmiştir. Ve Adalı, düşmanlarının, bundan sonra üzerlerine daha acımasızca geleceklerinin, onları hayatlarıyla sınayacaklarının çok farkındadır.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden ayırmayacaktır. Kadir’in de dediği gibi: Çarpışan biz değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle ruhen ağır yaralı olan Kadir’i yetimhaneden de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep, elinden zorla alınan kızı Aylin’e, Kadir sayesinde kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni belanın merkezinde Cemre vardır.

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Çarpışma'nın Zeynep'ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri... Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Kadir: Kıvanç Tatlıtuğ

Zeynep: Elçin Sangu

Veli: Onur Saylak

Cemre: Melisa Aslı Pamuk

Kerem: Alperen Duymaz

Haydar: Erkan Can

Selim: Mustafa Uğurlu

Meral: Merve Çağıran

Belma: Rojda Demirer

Demir: Hakan Kurtaş

Galip: İsmail Demirci

Aslı: Sevtap Özaltun

Serpil: Gonca Cilasun

Ömer: Yıldırım Şimşek

Aylin: Gökçen Çiftçi

Deniz: Merve Nil Güder