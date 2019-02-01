Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya nereli? TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2019 kadrosunda yer alan Yusuf Karakaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Tanıtım videolarında oldukça dikkat çeken isimlerden olan Yusuf, profesyonel kick boksçu. Uzun zamandır sporla uğraşan Yusuf, nasıl bir performans sergileyecek merak ediliyor. İşte Survivor Yusuf ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

Elazığ’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşındaki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor, uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.

Yusuf Karakaya'nın Survivor sloganıysa şu: Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.