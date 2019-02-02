Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Kader Karakaya kimdir? Survivor Kader kimdir? Kader Karakaya nereli, kaç yaşında? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 2 Şubat akşamı TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Survivor, bu sene de büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor! 22 yaşında olan Kader Karakaya, Survivor 2019 kadrosuna dahil oldu. Karakaya hakkında merak edilen 'Kader Karaya kaç yaşında, Kader Karakaya nereli' gibi soruların cevapları haberimizde

SURVİVOR KADER KARAYA KİMDİR?

Kader Karaya 22 yaşında. Bursa'dan yarışmaya katıldığını belirten Karakaya, spor eğitmeni. Sporcu kimliğiyle ön plana çıkan Karakaya, oldukça iddialı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda spor eğitmenliği yapan genç yarışmacı, oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

"HAYAT BENİ SURVİVOR OLARAK YETİŞTİRDİ"

Kader Karakaya kendisini şöyle anlatıyor:

"Fenerbahçe Spor okullarında futbol eğitmeniyim. 4 yaşında jimnastiğe başladım. O dönem babamın vefatı sonrası ciddi bir rahatsızlığa yakalandım. Lösemi tedavisi gördüm ve sporla hayata tutundum. Ortaokulda atletizme başladım ve hiçbir zaman bırakmadım. Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi. Çok küçük yaşlardan beri hep bir mücadele içindeyim o nedenle beni herhangi bir şeyin zorlayacağını düşünüyorum. Survivor'da olmayı çok istiyorum. Çünkü ben yapabilirim. Tüm kriterler bende mevcut. Eğer bir takım olacaksa o takımın bu kana ihtiyacı var. O da benim."

"SURVİVOR YOLCUSU KALMASIN"

Sosyal medyada veda konuşması yayınlayan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

Survivor yolcusu kalmasın!

Bu gitmeden önceki son fotoğrafım. Hayatım boyunca hiçbir şeyi kolay kazanmadım, her zaman zor olanı sevdim. Şimdi de zor olanı başarmaya, Türkiye Milli

takımımızı Yunanistan takımı karşısında bütün gücümle en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Bu yolda benim için desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize sonsuz

teşekkür ediyorum. HOŞÇAKALIN.