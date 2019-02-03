Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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SAVAŞÇI 61. YENİ BÖLÜM İZLE (SAVAŞÇI SON BÖLÜM FULL İZLE)

SAVAŞÇI 61. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyfi’yle bir araya gelen Selver, Kubilay, Birsen ve Esra da Lazar ve Velid’in hedefindedirler. Lazar ve Velid saldırı için doğru anı beklerken, Albay Kopuz’un Başak’tan aldığı bilgi Kılıç Timi’nde gerilime sebep olur. Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken, kendisi de operasyona bizzat katılır. Ancak operasyon sırasında gelişen beklenmedik bir durum, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir.

Bu arada Lazar’ın bağlantı kurduğu terör odaklarının, sinsi bir planla devreye girişi başta Albay Kopuz olmak üzere Kırlangıç Paşa dahil Kılıç Timi’ni büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir.

Savaşçı'da Haydar Bozkurt'u canlandıran Sarp Levendoğlu kimdir?

FOX TV ekranlarında yer alan Savaşçı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu bulunuyor. Sarp Levendoğlu, Savaşçı dizisinde JÖH komutanı Haydar Bozkurt karakterini canlandırıyor. Daha önce 'O Şimdi Asker' ve 'Emret Komutanım' adlı projelerde rol alan Sarp Levendoğlu, yeniden bir asker projesiyle izleyicilerle buluştu.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Oyunculuğa altı yaşında başladı.

Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi’ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini bitirdi. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı bölümünü okudu, fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol aldı. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik kabiliyeti ve bilgisi beceriside vardır. Bu nedenle Emret Komutanım ve Gece Gündüz adındaki dizide yönetmenlik yaptı.

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 2014-2017 tarihleri arasında evli kaldı.