Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor canlı izle, Survivor dokunulmazlık kim kazandı, Survivor ikinci oyun kim kazandı, Survivor 2. gün dokunulnazlık oyunu kim kazandı, Survivor kim elendi sorularınızın cevabı sitemizde. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her bölüm izlenme rekorları kıran Survivor yarışması bu yıl da bomba bir başlangıç yaptı. Türkiye ve Yunanistan'da canlı olarak yayınlanan Survivor yarışmasını 'Survivor canlı izle' linkinden ulaşabilirsiniz. Survivor ikinci dokunulmazlık oyunu ile bu akşam ekranlara gelecek. Henüz formatın net bilinmediği yarışmada her oyunda bizi bir sürpriz bekliyor gibi. Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı? Survivor Kim Elendi? Kim Gitti... Survivor Türkiye Yunanistan yarışlarında Türkiye ilk gün galip geldi. Ödül ve dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor ikinci günde ise Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Türkiye'ye büyük destek geliyor. Bakalım 3 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? İşte Survivor izle, Survivor canlı izle, Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı 3 Şubat?, Survivor dokunulmazlık kim kazandı, Survivor kim elendi, Survivor kim gitti? Survivor 3 şubat eleme....

Survivor Canlı izle

Survivor ilk gün...

Survivor izle... Survivor Türkiye-Yunanistan'da 3'er yumurta ve ev kurmak için ekipman ödüllü ilk yarışmayı Türkiye takımı kazandı. Survivor Yunanistan takımı ise aynı zamanda 2 gün boyunca erzak alma şansını kaybetti. İlk günün ikinci mücadelesinde ise iki takım dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Nefes kesen yarışmayı da kazanan Türkiye takımı oldu.

Survivor Yarışmacıları Biyografi

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Bora Edin

Ecem Onaran

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Melisa Emirbayer

Büşra Yalçın

Okay Köksal

SURVİVOR 2019 YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;

Afroditi Skafida

Demi Tsaganou

Dimitra Vamvakousi

Dimitris Margaritis,

İoulieta Kitrinou

Kiriakos Pelekanos

Nantia Mavroudea

Nikos Kosmas

Panagiotis Konstantinidis

Ria Kolovou

Spiros Gourdoupis

Toni Stavratis