Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 48. son bölüm | Kadın 49. bölüm yeni fragmanı | Kadın son bölüm yeni fragman izle (Fox TV, Youtube izle) Kadın 48. bölüm yeni fragman nefes kesti! Ekranların büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'da heyecanın dozu giderek yükseliyor. Yeni fragmana Nisan'ın başına gelen kaza damga vuruyor. Nisan'a araba mı çarptı yoksa Nezir'in adamları tarafından kaçırıldı mı? Kadın yeni fragmanadeta nefes kesti. İlk yeni fragmanda ise 'Pırıl'ın sizi okulda gördüğümü söylemezsen sevinirim, ben söylemek istiyorum" sözlerine Bahar son derece kararlı bir şekilde "Söylemem çünkü kocanı istemiyorum" dedi. Bu sözleri Sarp'tan tamamen vazgeçtiği için mi yoksa öfkesinden mi söyledi bu da ilerleyen bölümlerde yanıtlanması beklenen en önemli sorulardan... Peki Nisan'a ne oldu? Nezir yerlerini buldu mu? Peki tüm bunlar yaşanırken Sarp ne yapacak? Büyük merakla beklenen ve yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Kadın 49. yeni bölüm fragmanı, Kadın son bölüm özeti, izleme linki ve ayrıntılar haberimizde...

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın son bölümde; Yeliz’in ölümüyle darmadağın olan Ceyda, hiç beklemediği bir şey ile daha karşılaşacaktır. Hatice, Enver ve Arif ise Bahar’dan haber alamadıkları için onu her geçen gün daha çok merak eder. Arif olanlardan ötürü mutsuz olsa da, tek isteği Bahar’ın güvende olmasıdır. Dağ evine Pırıl’ın gelmesiyle evdekiler büyük bir şok içerisine girerler. Pırıl’ın her şey yolundaymış gibi konuşmalarına daha fazla dayanamayan Bahar’ın hatırladığı tek bir şey Pırıl’ın bütün sırlarını ortaya çıkaracaktır.

KADIN 48. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

KADIN GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nezir’in adamlarının Bahar’ı kaçıracağını öğrenir öğrenmez soluğu Tarlabaşı’nda alan Sarp, Bahar ve çocukları mahalleden uzaklaştırır. Bu haberi Sarp’ın nasıl aldığını anlayamayan Suat ise, Şirin ve Münir’den şüphelenmektedir. Bu şüpheyle ikisiyle de arasına mesafe koyar. Uzun zamandır Bahar’ın ve çocukların hasretiyle onlara kavuşma planları kuran Sarp, her şeye rağmen onları kurtardığı ve tehlikeden uzaklaştırdığı için mutludur. Bahar ise herkesi o tehlikeli adamların olduğu yerde bıraktığı için mutsuzdur. Sarp’tan herkesin güvende olup olmadığını öğrenmesini isteyen Bahar onlar için endişelidir. Ama Sarp, Bahar’ın üzülmemesi için ondan birinin öldüğü gerçeği saklayacaktır. Bu ölüm haberi ise herkesi darmadağın edecektir.