Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 31. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 31. bölüm full tek parça izle... Ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Yasak Elma, 4 Şubat Pazartesi akşamı 31. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Yasak Elma 31. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandıran birçok sahne olacağının habercisi oldu! Yasak Elma 31. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 4 Şubat izle, Yasak Elma 32. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle detayları haberimizde...

YASAK ELMA 31. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

YASAK ELMA 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ı Ender’in kapısında gören Zeynep, Alihan’dan tamamen ümidini keser. Alihan ise geçmişin intikamı ve Zeynep arasında sıkışıp kalmıştır. Zehra ve Kemal’in evliliğinin ertelenmesi Halit’in işine gelmez ve evlenmeleri konusunda baskı yapar. Halit kendi için bu evliliğin olmasını isterken, Yıldız engellemek için elinden geleni yapar.

YASAK ELMA 32. BÖLÜM FRAGMANI - Fragman yayınlandığında linkten ulaşabilirsiniz -

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır