Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

West Ham Liverpool maçı canlı izle, West Ham Liverpool şifresiz izle, West Ham Liverpool hangi kanalda, canlı skor gibi günün heyecanla beklenen karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde. Premier Lig'in 25. haftası, büyük heyecana sahne oluyor! İşte karşılaşmanın detayları...

WEST HAM LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? (4 ŞUBAT WEST HAM LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE)

4 Şubat akşamı 23.00'da başlayacak olan karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Ligin lideri Liverpool, maç eksiğiyle ligin 12. sırasında bulunan West Ham United'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmanın Türkiye'deki tek yayıncısı S Sport olacaktır. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, aşağıda paylaştığımız link üzerinden üyelik satın alarak karşılaşmayı canlı takip edebilirler.

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