Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 8 Şubat kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 8 Şubat... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi 10 bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 8 Şubat Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 8 ŞUBAT KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Yemekteyiz'de bu hafta ilk gün yarışmacısı ev hanımı Mehtap Karaördek oldu. Mehtap Hanım 29 yaşında ve aslen Sivaslı. Kendisini anlatırken sabırlı biri olduğunu ancak inatçılığının da ön plana çıkan özelliği olarak ifade ediyor.

2. gün yarışmacısı ise Alev Güler. Spa ve Fitness salonunda müdür olan güler, sportif bir kişilik. Bir dönem futbol da oynamış.

3. gün yarışmacısı ise İsmail Altay. Aslen Bartınlı olan İsmail Alta, apartman görevlisi olarak çalışıyor.

4. gün yarışmacısı Yasin Obuz, aslen Diyarbakırlı. İşletmeci olan Obuz, renkli kişiliği ile dikkat çekiyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere pek çok farklı spor dalı ile uğraşmış bir isim.

5. gün yarışmacısı ise Ayla Duymaç. 55 yaşında ve aslen Sivaslı olan Duymaç, ev hanımı. Bir dönem emlak danışmanlığı yapmış.