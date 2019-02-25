Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Ödülü’ne gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan layık görüldü. Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun “Böylesi büyük çapta bir ödül töreni gerçekleştirip Osmaniye’mizin tanıtımını ulusal alanda yapmış olan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün burada ödüle layık görülen bütün basın mensubu arkadaşlarımı kutluyorum” dedi. Plaketlerin ardından 2018 Yılı Basın Ödülleri takdim edildi. Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan’a, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. Bu arada Osmaniye haberlerine katkı sağlayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, ödülünü Mersin Osmaniyeliler Derneği Başkanı Akar Tülücü’den aldı. Ödül gecesi, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ve sanatçı Didem Taşçı’nın konseri ile son buldu.