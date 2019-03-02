Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Rizespor canlı izle, Fenerbahçe Rizespor şifresiz izle, Fenerbahçe Rize maçı canlı skor, FB Rize maçı canlı izle, Fenerbahçe Rizespor hangi kanalda... Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Ülker Stadı'nda ağırlıyor. Son olarak Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'e getirdiği karşılaşma ile deplasmandan 1 puan çıkaran sarı lacivertliler, evindeki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ligin orta sıralarına tırmanmak istiyor. Rizespor ise deplasmanda alacağı galibiyet ile avantajı eline almak istiyor. Maça dair merak edilenler haberimizde...

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FENERBAHÇE RİZESPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Fenerbahçe Rizespor maçı bu akşam Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçı yukarıda paylaştığımız linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, M.Topal, Tolgay, Valbuena, Zajc, Moses, Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjack, Abdullah, Azubuike, Umar, Boldrin, Nakoulma, Muriç

Süper Lig’de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3’lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi. İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy’e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı.

Sadık Çiftpınar cezalı

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Sadık’ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.

Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

2000. maça çıkacak ilk takım olacak

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maça çıkan ilk takım olacak.

Ligin 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, Galatasaray’la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, bu hafta maçını Galatasaray’dan önce oynayacağı için 2000. karşılaşmaya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçecek.