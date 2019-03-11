Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 73. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 73. son bölüm Star TV izle, Söz 74. bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 11 Mart Pazartesi akşamı 73. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Diziseverlerin vazgeçilmezlerinden olan Söz, 3. sezonunda da ekranlarda fırtınalar estiriyor! Sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu yıl ilk kez yeni bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacka. Yeni sezonda Deniz Baysal, Ece Çeşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimleri kadrosuna katarak kadrosunu yenileyen ve genişleten dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 73. bölümde neler olacak? Söz dizisi 73. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz 74. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ 73. BÖLÜM İZLE (SÖZ 73. SON BÖLÜM İZLE)

SÖZ DİZİSİ 73. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ DİZİSİ 73. BÖLÜMÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak artık Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

SÖZ 69. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - Fragman yayınlandığında burada ulaşabilirsiniz -

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.