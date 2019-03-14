Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook ve Instagram'a geceden beri erişim problemi yaşanıyor. Erişim probleminin sebebi henüz ortaya çıkmamışken, kullanıcılar bu problemle alakalı resmi bir açıklama bekliyor. İki büyük sosyal medya platformu olan ve milyonlarca kullanıcıya hitab eden mecraların kullanılamaması Facebook ve Instagram çöktü mü sorularını akıllara getirdi. Resmi açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız...

İNSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? FACEBOOK VE İNSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Bazı kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi birçok kişi Facebook ve Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Instagram ve Facebook'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

'Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta global sorun yaşanıyor' Erişim Problemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.