Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Zamanlar Çukurova 24. bölüm izle, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle... Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamları ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 14 Mart akşamı izleyici ile buluşacak olan yeni bölüm yine büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor... Yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova canlı izle, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle, Bir Zamanlar Çukurova 24. bölüm izle gibi bu hafta yayınlanacak olan bölüme dair merak edilenler sizlerle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 24. BÖLÜM İZLE (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE)

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor. Demir atma töreninde Züleyha hakkında duyduklarıyla öfke nöbetine sürüklenen Demir, can dostu Cengaver'e kafa atıyor. Şoka uğrayan Cengaver ne olursa olsun her zaman arkasında durduğu arkadaşını silecek mi?

İki sevdayı birden kalbine sığdırmaya çalışan Yılmaz, Çukurova'yı dedikodu kazanına çeviren olaylardan sonra nasıl bir karar verecek? Hünkar tüm bu olanlardan sonra artık daha tedbirli olması gerektiğini biliyor ve gözünü karartıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU NE?

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSUNDA KİM KİMDİR?

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)