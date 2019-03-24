İstanbul’da bir otelde düzenlenen törene 1000’den fazla özel davetli katıldı. Meslekte 35 yılını tamamlamış vergi müfettişlerine de vefa plaketi verildi. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Taş da kurulu temsilen törene katıldı. Gecede İHA’ya verilen ‘En Başarılı Ekonomi Servisi’ ödülünü İHA Ekonomi Servisi Müdür Yardımcısı Ali Canberk Özbuğutu aldı.
Vergi müfettişlerinden İHA'ya ödül
24.03.2019 - 05:52 | Son Güncelleme: 24.03.2019 - 05:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri kapsamında, 10 farklı kategoride 29 kişi ve kuruma ödül verildi.
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