Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir otelde düzenlenen törene 1000’den fazla özel davetli katıldı. Meslekte 35 yılını tamamlamış vergi müfettişlerine de vefa plaketi verildi. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Taş da kurulu temsilen törene katıldı. Gecede İHA’ya verilen ‘En Başarılı Ekonomi Servisi’ ödülünü İHA Ekonomi Servisi Müdür Yardımcısı Ali Canberk Özbuğutu aldı.