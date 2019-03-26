Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO 130. bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle, EDHO son bölüm full tek parça izle ATV... Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Salı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan EDHO, 26 Mart akşamı 130. bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanları takip eden izleyiciler, büyük bir heyecanla yeni bölümün başlamasını bekliyorlar! EDHO yeni bölümde Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur. Peki, bu hafta başka ne gibi gelişmeler olacak? EDHO 130. bölüm izle, EDHO son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm full tek parça izle, EDHO son bölüm ATV gibi araştırılan ve merak edilen detaylar sizlerle...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. BÖLÜM İZLE (EDHO 130. SON BÖLÜM İZLE)

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur. Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir. Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…