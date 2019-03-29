Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 3. bölüm izle, Hercai son bölüm izle, Hercai izle ATV, Hercai 4. bölüm fragmanı, Hercai oyuncuları... Ekranların yeni dizisi Hercai, reytinglerde zirveye oynuyor! İlk bölümüyle geçen haftalarda izleyici ile buluşan Hercai, oldukça ilgi çekmişti. İkinci bölümü ile zirveye oturan dizi, bu hafta nasıl bir performans sergileyecek, 3. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları ile oldukça büyük bir izleyici kitlesine hitap eden dizinin 3. bölümü ile ilgili merak edilenler sizlerle

HERCAİ 3. BÖLÜM İZLE (HERCAİ SON BÖLÜM İZLE ATV)

HERCAİ 3. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 3. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor! Kin ve nefret besleyerek büyüdüğü Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan'la vakit geçirdikçe kalbinin sesi farklı çıkmaya başlıyor.

MİRAN KARIŞIKLIKLARDAN NASIL KURTULACAK?

Her şeyin farkında olan Azize Aslanbey'in dE bu durum karşısında farklı planları var. Aklı da kalbi de karışan Miran Aslanbey bu karışıklıktan nasıl kurtulacak?

AZAT'IN PLANI

Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.