Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızım 25. bölüm izle, Kızım son bölüm izle, Kızım 26. bölüm fragmanı, Kızım 25 bölüm Blu TV tek parça izle... Sezonun en çok beğeni toplayan dizilerinden olan Kızım, 29 Mart akşamı 25. bölümü ile ekranlara geliyor. Öykü ile Demir'in hikayesini konu alan dizide bu hafta neler olacak? Kızım dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde! Kızım 25. bölüm izle, Kızım TV8 son bölüm izle, Kızım dizisi reyting oranları, Kızım 25. yeni bölüm izle, Kızım 26. bölüm fragmanı izle gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde!

KIZIM 25. BÖLÜM İZLE (KIZIM 25. SON BÖLÜM İZİLE)

KIZIM 23. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZIM 23. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZIM DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Kızım dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Kızım dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra TV8'in internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak Kızım dizisi artık sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.