Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMEL BALTACI

Televizyon mutfağının en güzel şeflerinden Meltem Günay... Doğduğu şehir Bursa’da mesleğin duayenlerinden Tuna Huş’tan üç yıl boyunca ders aldı. Mesleğinde 21. yılını yaşasa da heyecanını hiç kaybetmedi. Son dokuz senedir TGRT Haber ekranlarından sesleniyor izleyicisine. Tecrübeli spikerle hayatını, kariyerini, hedeflerini ve medyayı konuştuk.

¥ Üniversitede farklı bir bölümü kazanmanıza rağmen haberciliği tercih etmişsiniz. Niçin medya ve sunuculuk?

Evet. İletişim Fakültesi mezunu değilim. Alaylıyım. İnsanların yapacakları işin sinyalini çocuk yaşta verdiklerine inanıyorum. Benim de çocukluğumdan beri isteğim avukatlık, gazetecilik ya da sunuculuk yapmaktı. Hiç topluluk önünde konuşma konusunda fobilerim olmadı. Ailem de bu konuda çok destek verdi.

Reyting uğruna

insanları sömürmem

¥ İlk canlı yayınınızı hatırlıyorsunuzdur muhakkak. O anı anlatabilir misiniz?

Muhabirlik dönemim de olduğu için canlı bağlantılarım hep oluyordu. Ama ‘Stüdyoda kamerayla baş başa kaldığın ilk anı hatırlıyor musun?’ derseniz, tabii ki evet... İnanılmaz bir heyecandı benim için. Sahnenin ayaklarımın altından kayıp gittiğini hissettim. Bir anda bambaşka bir dünyaya girdim. Ama şimdi bana ‘Bant kaydı mı canlı yayın mı?’ diye sorsanız, canlı yayını tercih ederim. O anki heyecanı çok seviyorum. Zaten o, bizleri rutinden uzaklaştırıp bu mesleği sevmemizi sağlıyor.

¥ Bir haberi sunarken ‘Reyting uğruna asla yapmam’ dediğiniz hassasiyetleriniz var mı?

Ben çocuk, anne, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız konusunda çok hassasım. Reyting uğruna onların sömürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Meslek hayatım boyunca da bundan kaçındım. Zaten bunları sömürü noktasına taşımak bence ahlaklı bir şey değil.

¥ Sizce ekran karşısında iş yapan insanların ne gibi özellikler taşıması gerekiyor?

Benim hep karşı çıktığım yanlış bir algı var. Her eli yüzü düzgün, kaşı gözü güzel kişi bu işi yapamaz. Program sunuculuğu olabilir ya da başka görsel işlerde kendilerine yer bulabilirler. Ama haber çok başka bir şey. Haberin bir disiplini var. Yememiz, içmemiz, kendimize gösterdiğimiz özen, haberlere karşı olan ilgimiz... Bunlar hep o disiplin çerçevesinde yapmamız gereken şeyler. Dolayısıyla bu işte görsellikle birikimi birleştirmek şart.

¥ Sunduğunuz haberlerle de özdeşleşiyorsunuz. Aldığınız ilginç tepkiler var mı?

Ben insanımızı gerçekten çok seviyorum. Bir örnek vereyim. Bundan seneler evvel bir yayında hafif öksürmüşüm. Ertesi gün bir vatandaşımız bir koli bal gönderdi bana. O kadar duygulandım ki... İzleyicilerimiz bir süre sonra bizleri kendi evlerinden birisi gibi görmeye başlıyor. Dışarıda aldığım tepkiler o anlamda çok iyi.

ALKOL ALARAK EKRANA ÇIKMAK HİÇ ETİK DEĞİL

¥ Alkol alarak yayına çıktığı iddia edilen ve konuğuna hitap etmekte dahi zorlanan tecrübeli bir spikerin görüntüleri sosyal medyada oldukça tepki çekti. Bu konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?

O isim oldukça tecrübeli biri. Çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten talihsiz bir görüntü. Eminim ki kendisi de üzülmüştür. Ben de üzülerek izledim. Tabii olayın perde arkasını bilmiyorum. Bilmeden eleştirmeyi çok doğru bulmuyorum. Ama şu da çok net bir şey. Etik değil. Kimsenin ekran karşısına alkol ya da benzeri maddeler alarak çıkması asla doğru değil. Bu bir hatadır.

¥ Sosyal medyanın hatalara büyüteç tuttuğunu düşünüyor musunuz?

O mecralarda saldırmak için bekleyen bir kitle var. Çok acayip yorumlar, ağır eleştiriler... Nutkum tutuluyor.

BU İŞ BİR HAYAT TARZI, MESAİ MEFHUMU YOK

¥ Uzun yıllardır televizyonculuk yapıyorsunuz. Sektörde gözlemlediğiniz değişimler nelerdir?

Bu, çok detaylı bir konu aslında. Uzun uzun anlatabilirim. Benim başladığım dönemde birçok şey manueldi. Teknoloji bu kadar ileri seviyede değildi. Tabii özellikle son on beş yılda sektörde inanılmaz değişimler oldu. Teknolojik anlamda büyük bir mesafe kat edildi. Ama bilgiyi paylaşma anlamında sıkıntılar var. Bazı basın yayın organları sosyal medya kaynaklı habercilik yapmaya başladı. Bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Halkı doğru bilgilendirmekse amacımız sosyal medya bu konuda bazen sınıfta kalıyor.

Yeni mesleğe başlayan arkadaşlar açısından durumu değerlendirmek gerekirse de, ne yazık ki ne istediklerini bilmiyorlar. Ben bir sene de öğretmenlik yaptım. Yeni jenerasyonda gözlemlediğim en net problem bu. Mesela “Haber spikeri olmak istiyorum” diyorlar. Ama “Bu meslek için yapılması gerekenler nelerdir?”, bunu araştıran yok. Sabır da yok. Tüketime dayalı bir anlayış var. Biz suya yazı yazıyoruz. Çok kaliteli işler yapılıyor. Bu gerçekten zor bir iş. Çabuk tüketilmemesi gerekiyor. Mesai mefhumu yok. Evime gidiyorum, haber takibine devam ediyorum. Bu bir hayat tarzı.

¥ İşkolik bir insan mısınız?

Çalışmayı çok seviyorum. Galiba işkoliğim. Bir de ben bir sıkıntım varsa onu çalışarak unutanlardanım. Terapi gibi geliyor. Ya spor yapmam lazım ya da çalışmam.

¥ Kadın spikerlerin erkeklere göre avantaj ve dezavantajları olduğunu düşünüyor musunuz?

Erkek de kadın da aynı emeği gösteriyor. Bu anlamda bir ayrım yok. Bir dönem sonra cinsiyetin ötesinde bireysele dönüyor. İsminiz önemli oluyor. Sadece şurada ayrım olabilir. Hanımlar biraz daha fazla şeyle mücadele edebiliyor. Özellikle anne olan arkadaşlarımın işi çok zor.

¥ Rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bence insan ilk önce kendisiyle yarışmalı. “Ben geçen sene yaptığım işlerin üzerine ne koyabilirim?” derdinde olmalıyım. Yoksa diğerlerini geçme hırsıyla çalışırsam bir yere varamam.

¥ Sosyal medyayla aranız nasıl?

Instagram ve Facebook hesabım var. Ama herkesi kabul etmiyorum. Belki beni gerçekten takip edenlere biraz haksızlık oluyor. Ancak hayatımı biraz olsun korumak adına buna mecburum. Zaten televizyonda gördüğümüz kişilerin her şeyini bilmek de bana çok doğru gelmiyor. Benim evimde otururkenki hâlim insanları niye ilgilendirsin? Özel hayat özel kalmalı. Bir de yorumlar, sorular o kadar enteresan ki başa çıkamıyorsunuz. O yüzden dayanabildiğim kadar kapalı tutacağım.

¥ Yayın esnasında başınıza gelen ilginç olaylar var mı?

En büyük hadisem; yayın esnasında böbrek taşı düşürmem. O ağrıyla yayını tamamladım. Sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştım.

MARKA İSİMLERİN ÇOĞU TGRT OKULUNDA YETİŞTİ

¥ TGRT Haber’i haber kanalları içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle burası çok özel bir kurum. Burayı özel yapan da bu çatının altındaki insanlar. Biz burada aile gibiyiz. Çok özel bağlarla birbirimize bağlıyız. Sadece mesai saatleri içerisinde değil, dışarıda da bu birlikteliğimiz devam ediyor. Sektörde de kurumumuz çok önemli bir yere sahip. Bugün sektörde bir isme sahip olan kişilerin birçoğunun yolu buradan geçmiştir. Bir nevi okul gibi bir misyonu var. Seyircimiz de çok çok özel.