Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon dizilerinin yavaş yavaş ekranlara ara verdiği günlerde, yaz dizileri ekranlarda yerlerini almaya başlıyor. ATV ekranlarında yayın hayatına 27 Mayıs akşamı başlayan Canevim dizisi de yaz aylarında oldukça ilgi çekecekmiş gibi görünüyor. Dizi takipçilerinin Kırgın Çiçekler'den hatırladığı Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in başrollerinde yer aldığı dizide, bu ikiliye Aras Aydın da eşlik ediyor. Peki oldukça güzel görüntülerin ve aile hikayesinin ele alındığı dizi Canevim nerede çekiliyor? Canevim oyuncuları kimler? Canevim dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde

CANEVİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Ekranların yeni dizisi Canevim nerede çekiliyor' diye merak edenlerin aradığı cevap haberimizde. Canevim dizisinin bazı bölümleri İstanbul’un Balat semtinde çekilirken, çekimler ağırlıklı olarak İstanbul’un güzide semti Beykoz’da gerçekleştiriliyor.

CANEVİM DİZİSİ OYUNCULARI

BİRAN DAMLA YILMAZ

28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da doğan güzel oyuncu bir filminde 'Mizgin', Çılgın Dershane 4: Adan filminde 'Deniz' karakterine hayat vermiştir.Televizyon deneyimine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Yılmaz, Kırgın Çiçekler'de 'Eylül' karakteri ile adından oldukça söz ettirmiştir.Oyuncu ayrıca 'Beyaz Yalan' dizisinde 'Nesrin', Yasak dizisinde 'Esma' karakterine hayat vermiştir.

ARAS AYDIN

Aras Aydın, 2 Temmuz 1989 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Tam adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu.

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, başrollerini Melis Birkan, Muhammet Uzuner, Meral Çetinkaya, Özgür Çevik, Burak Sergen, Burak Sağyaşar'ın paylaştığı "Saklı Kalan" adlı dizide Ateş rolünde oynadı.

2014-2015 yıllar arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide Emre Yiğit rolünde oynadı. Dizide Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya, Fatma Toptaş, Ayşegül Ünsal, Hakan Çimenser, Neslihan Yeldan, Atilla Saral rol aldı.

2015-2016 yıllar arasında "İnadına Aşk" adlı dizide Polat Barutçu rolünde oynadı.

2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide Ulaş Vardar rolünde oynadı. Dizinin başrollerinde Nilay Duru, Aras Aydın, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya oynadı.

ÖZGÜR ÇEVİK

27 Mayıs 1981'de Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı'dır. Babası asker olan Çevik 5 yaşına kadar İstanbul'da yaşamış, İlkokulu Amasya'da, ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi ise Bingöl ve İzmit'te okumuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezundur.

Özgür Çevik'in hayatının dönüm noktasından biri olan olay, Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılması oldu. 2004 yılında katıldığı yarışmanın ardından, Kanal D'de yayınlanan Yabancı Damat adlı dizide, Nehir Erdoğan ile beraber başrollerini paylaştı. Yabancı Damat, hem Türk hem de Yunan televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından birisi oldu. Özgür Çevik dizide Niko karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Çevik daha sonra Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Gece Sesleri, Balkan Düğünü gibi birçok yapımda rol almıştır.

Lise yıllarında gitar çalan ve müziğe ilgisi hiç azalmayan Özgür Çevik, 2008 yılında Rock tarzında Düş-ün-ce adlı bir de albüm çıkartmıştır.

Özgür Çevik, başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy'un yer aldığı, iki kadın polisin zorlu ve etkileyici hikayesinin anlatıldığı Can Kırıkları adlı dizide Savcı Kerem rolünü canlandırıyor. Özgür Çevik, 1.82 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

CANEVİM DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.