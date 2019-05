Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM 27-31 Mayıs 2019 indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda bütçe dostu, hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar cazip fırsatları kaçırmamak için, her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. BİM 27-31 Mayıs broşürü ağırlıklı olarak Elektronik, Mutfak grubu, yaz sıcaklarının bastırıdığı şu günlerde güneş kremleri ve tatile hazırlık ürünlerine ayrılmış. Yine bu haftaya özel bayram için ayrı bir katalog oluşturan BİM AKTÜEL 27-31 Mayıs listesinde cep dostu bayram alışverişi yapmak da mümkün olacak.

BİM 1-5 Ekim 2018 aktüel ürünler, 2018 BİM'de bu hafta... BİM indirimli ürünler listesi haberimizde... BİM 1-5 Ekim Aktüel kataloğunda neler var? Her hafta farklıindirimli ürünleri satışa sunan BİM'de bu hafta yine çok cazip ürünler var. Toptan fiyatına parakende satış yapan BİM'de bu cuma fırsatllarla dolu... Haftanın indirimli ürünlerini sizin için derledik. İşte BİM 1-5 Ekim 2018 aktüel ürünler tam listesi...

BİM 27-31 MAYIS 2019 İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, bu haftanın BİM market 27-31 Mayıs 2019 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

BİM aktüel kataloğun dikkat çeken ürünlerini kategori olarak belirtmemiz gerekirse başta da belirttiğimiz gibi elektronik ve yazlık ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel kampanya indirim listesinde Elektronik, Mutfak grubu ve yaz sıcaklarının bastırıdığı şu günlerde tatile çıkacaklar için güneş kremleri, deniz şortları vb ürünlere de yer verilmeye başlanmış. Peki, BİM’de satışa sunulacak olan vatandaşın cebini rahatlatacak bu dikkat çeken ürünlerin fiyat ve özellik olarak detayları neler? İşte tüm detaylarıyla BİM broşürü ve kampanya indirim listesindeki sizler için incelediğimiz tüm detaylar...

BİM 27- 31 Mayıs aktüel indirimli ürünler kataloğu yoğun olarak sorgulanıyor. BİM aktüel kampanyalı ürünler broşürü birbirinden cazip ürünlerle dopdolu…BİM market uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketici ile buluşturan marketler zinciri olarak yoğun ilgi görüyor. En yeni BİM indirim kataloğunu incelediğimizde birçok kategoriden oldukça çeşitli ve hesaplı ürünlerin yer aldığını görüyoruz.

BİM aktüel indirim listesinde ilk dikkat çeken ürünler ise şöyle; KUMTEL marka set üstü ocak 249 tl'ye satışa sunuluyor. Dijitsu sıcak soğuk su sebili 399 tl, Kumtel Mini fırın 32 lt 129 tl, Masline aspiratör 109 tl, Fakir Blender Robot Seri 175 tl ve 79 TL’lik fiyatı ile Modern TV Ünitesi... Fırsatlar bunlarla sınırlı değil elbette... BİM 27- 31 Mayıs aktüel indirimli ürünler kataloğundaki diğer ürünlerse şöyle; Hepa filtre grubu ile dikkat çeken 3 yıl garantili Arnica Dik Durabilen Süpürge 119 TL. Askı Avize 29,90 TL. Farklı renk ve modellerde, MDF tablalı, dayanıklı bombe cam kapaklı Dekoratif Büyük Lüks Duvar Saati 49,90 TL. Kablosuz internet ağınızı tek bir tuşla genişletmenize yardımcı olacak 2 yıl garantili TP-Link Wi-Fi Menzil Genişletici 69 TL. Bulldog Bluetooth Speaker 59 TL. Toplantı, davet ve dış ortamlarda kullanıma uygun olarak üretilmiş 10 watt ses gücüne sahip 2 yıl garantili Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Speaker Amfi 175 TL. Remington Saç Düzleştirici 89 TL. Elektrik kesildiğinde otomatik çalışma özellikli Nordica Hareket Sensörlü Led Lamba 49,90 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 31 Mayıs Bim aktüel kataloğunun ikinci sayfasında da bizleri elektrikli ev aletleri karşılıyor. Sıcak ve soğuk su imkanı sunan Dijitsu Su Sebili 399 TL. Otomatik çakmaklıklı Kumtel Set Üstü Ocak 249 TL. Kumtel 32lt Mini Fırın 129 TL. Masline Aspiratör 109 TL. Paslanmaz çelik çırpıcıları ile dikkat çeken 2 yıl garantili Fakir Blender Robot Set 175 TL. Buzluk Termos 69 TL. Piknik çantası 27,90 TL

Bim aktüel 31 Mayıs 2019 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Kataloğun ikinci sayfasını incelemeye devam ettiğimizde bizleri züccaciye ürünleri karşılıyor. Paşabahçe 3’lü Kase 9,95 TL. Paşabahçe İlk Yaz Çay Takımı 25 TL. İlk Yaz Su Şişesi 9,95 TL. Paşabahçe Çukur Tabak 5,95 TL. Lav 3’lü Uzun Meşrubat Bardağı 9,50 TL. 7 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli olacak Bim 31 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğunda geniş yer kaplayan ürün gruplarından birisi de tekstil. Liks Jakarlı Paspas 27,90 TL. Lüks Şark Kilim 16,90 TL. Banyo takımı 19,90 TL. Sofra Bezi 6,95 TL. Erkek Ekose Gömlek 23,90 TL. Kadın Zirkon Taşlı Bileklik 6,95 TL. Erkek Deri Ayakkabı 49,90 TL. Kadın Şık Çapraz Terlik 14,90 TL. Erkek Deri Kemer 19,90 TL. Katlanabilir ve kolay taşınır, 120kg taşıma kapasiteli Çift Taraflı Merdiven 89 TL. 31 Mayıs 2019 BİM broşürde birçok kategoriden ürünlere yer verildiğini başta belirtmiştik. Her ne kadar elektronik, bayram ve yazlık ürünlere yer verilse de çocuklar da unutulmamış. 31 Mayıs 2019 kataloğunun üçüncü sayfasında onlarca oyuncak çeşidi yer alıyor. 3 yaş ve üzeri çocukların kullanımına uygun olarak üretilmiş Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 39,90 TL. Maksimum 60 kg taşıma kapasiteli Paten 89 TL. Çocuklar için birbirinden güzel oyuncakların yer aldığı katalog içerisinde Yardımcı yan tekerlekleri sayesinde güvenli sürüş imkanı sunan 12 Jant Bisiklet 139 TL. Bez Oyun Çadırı 29,90 TL. Çocuk Figürlü Terlik 10,90 TL. Kral Şakir Lisanslı Yapboz 6,50 TL. Lisanslı Top 8,50 TL. Farklı çeşitlerde Mini Blok Oyuncaklar 14,90 TL. Sluban Eğlenceli Bloklar 25 TL.