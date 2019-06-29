Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorunun cevabı haberimizde.im Milyoner Olmak İster yarışmasının sevenleri nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programında ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon değerindeki soru nedir? 1 milyonluk yayınlandı mı sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...İşte cevabı...

Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde 1 milyonluk soruya kadar gelmeyi başaran yarışmacı ile beraber ekran başındaki izleyiciler de nefeslerini tuttu. Ancak hem yarışmacı, hem de soruyu merak eden milyonlarca izleyici yarışmanın süresinin dolması sebebiyle soruyu göremedi. Bir sonraki bölümde 1 milyon değerindeki soruyu ve yarışmacının cavabını, hep birlkte öğreneceğiz.