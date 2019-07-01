Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten Kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda... ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara taşınan Kim Milyoner Olmak İster adlı programın 29 Haziran Cumartesi tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmaya katılım sağlayan Arda Ayten gerek bilgisi ve bakış açısıyla gerekse duygu yüklü hayat hikayesiyle unutulmaz anlar yaşattı. Henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam eden Arda Ayten yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Milyoner'deki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten Kaç yaşında, 1 milyonu kazandı mı? Milyoner Arda detayları haberimizde

Arda Ayten Kimdir?

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.

SORULAR

1.Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı DR. Refik Saydam hangi hastalığa karşı geliştirdiği aşıyla tıp literatürüne geçmiştir.

a-Dizanteri b-Çiçek C-Tifüs d-Kolera

Cevap c-tifüs

2.Yedi renkten oluşan gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir?

a-mavi b-sarı c-yeşil d-kırmızı

Cevap c-yeşil

3.Dede Korkut'un Türk Destanları'nın özgün kopyaları hangi iki kentte bulunmaktadır?

a-Lizbon-Roma b- Dresten-Vatikan c- Londra-Budapeşte d-Paris-Varşova

Cevap b-Dresten-Vatikan

4.Her 100 yılda 7 cm yere yaklaşan Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir?

a-Batı b-Kuzey- c-Güney d-Doğu

Cevap c-Güney

5.Hangi ünlü üniversite mezunudur?

a-Tarkan Tevetoğlu b-Bülent Ecevit c-Yılmaz Erdoğan dd-Kadir İnanır

Cevap d-Kadir İnanır

6.Türkiye'nin hapis cezası alan ilk bilgisayar korsanı kimdir?

a-Burak Çağlar b- Mahir Arabul c-Tolga Bilge d-Tamer Şahin

Cevap d-Tamir Şahin

7.Ülkemizde 'Devlet Sanatçısı' ünvanını alan ilk isim kimdir?

a-Cüneyt Gökçer b-Ahmet Adnan Saygun c-Yıldız Kenter d- Cemal Reşit Rey

Cevap- b Adnan Saygun

8.Atatürk'ün çok sevdiği at ve köpeğinin isimleri neydi?

a-Anadolu ve Çakır b-Yiğit ve Kont c- Devrim ve Çakır d-Sakarya ve Foks

Cevap D-Sakarya ve foks

9.Hangi ünlünün ikizi yoktur?

A. Adile Naşit

B. Süheyl Uygur

C. Kofi Annan

D. Gökhan Özoğuz

Cevap a-Adile Naşit