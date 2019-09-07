Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok siyasetçi ve ünlü simanın konuk olduğu gecede, “Q Plus Altın Kayısı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Törende “Yılın Anadolu’ya ve Anadolu Kültürüne En Çok Yer Veren Gazetesi” ödülünü gazetemiz Türkiye kazandı. Ödülü, gazetemizin Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu aldı.

“Yılın Aileye ve Değerlere En Çok Önem Veren Televizyon Kanalı” ödülüne de TGRT HABER layık görüldü. Ödülü TGRT HABER Programlar Müdürü Sait İnanç aldı.

“En İyi Siyaset Programı” ödülünün sahibi ise sunuculuğunu Ferhat Ünlü’nün yaptığı TGRT HABER’de yayınlanan “Kozmik Masa” programı oldu.

Diğer yandan, gazetemizden Canan Eraslan, ürün güvenliğinin yaygınlaşması adına yaptığı çalışmalardan dolayı, ‘Güvenilir Ürün Platformu’ tarafından ödüle layık görüldü. Eraslan adına ödülü, İHA muhabiri Murat Ergin aldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Özkan Olcay da Avustralya’da düzenlenen uluslararası ‘RISE International Photo Awards 2019’ yarışmasında biri gümüş, biri de bronz madalya olmak üzere 2 ödül birden aldı. Olcay ödülleri, ‘Van Gölü’ndeki Flamingolar’ ve ‘Koyun Sürüsü Yolculuğu’ isimli fotoğraflarıyla kazandı.