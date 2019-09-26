Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'nin yeni dizisi Benim adım melek ilk bölümü ile sevenlerin beğenisini topladı. Güçlü oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi gibi isimler başrolde yer almakta. Peki sevilen Benim Adım Melek dizisinin konusu nedir? Benim Adım Melek oyuncuları, Benim Adım Melek oyuncu kadrosu ve Benim Adım Melek konusu haberimizde yer almakta. Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Benim Adım Melek Konusu

Benim adım melek konusu haberimizde... Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Benim Adım Melek oyuncu kadrosu

Benim adım melek ilk bölümü ile seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Herkes Benim Adım Melek oyuncu kadrosunu ve Benim Adım Melek konusunu merak ediyor. Biz de sizler için Benim Adım Melek oyuncu kadrosunu ve Benim Adım Melek Oyuncuları Kim sorunuzu hazırladık

Benim Adım Melek Oyuncuları Kim?

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

1980 doğumlu olan başarılı oyuncu Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Kariyerinin en önemli projeleri arasında yer alan Yabancı Damat dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Nehir Erdoğan 3 yıl devam eden projeyle tanınırlığını artırdı. 2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı yerli sinemada Arzu/Kız İsmail karakterini canlandıran oyuncu 2004’te ise Okul filminde yer almışt