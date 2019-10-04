Gecede; iş, sanat, medya ve sağlık sektöründe yaptıkları işleriyle kaliteyi yakalayanlar ödül aldı. Medya Ödüllerinde “Yılın Televizyon Gazetecisi” ödülü, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a verildi. Yaşar’ın adına ödülünü TGRT Haber Kurumsal İletişim Direktörü Sait İnanç aldı. “Yılın En İyi Haber Muhabiri” ödülüne ise, yine TGRT Haber’den Özay Erad layık görüldü. Özay Erad “O ödüllerden biri de bana geldi. İşini, mesleğini aşkla yapanları bir arada burada görmek o kadar gurur verici ki, onların arasında ben de olduğum için şanslıyım” şeklinde konuştu.
En iyi televizyoncu ve en iyi muhabir
04.10.2019 - 07:30 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasım ayında Londra’da düzenlenecek marka liderleri zirvesi; Lob’in Europe’un Türkiye ayağında, “14. Uluslararası Kalite Ödülleri” Yeni Yüzyıl Üniversitesinde törenle dağıtıldı.
Etiketler : 14. Uluslararası Kalite Ödülleri,
654212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/654212.aspx
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