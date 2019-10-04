Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gecede; iş, sanat, medya ve sağlık sektöründe yaptıkları işleriyle kaliteyi yakalayanlar ödül aldı. Medya Ödüllerinde “Yılın Televizyon Gazetecisi” ödülü, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a verildi. Yaşar’ın adına ödülünü TGRT Haber Kurumsal İletişim Direktörü Sait İnanç aldı. “Yılın En İyi Haber Muhabiri” ödülüne ise, yine TGRT Haber’den Özay Erad layık görüldü. Özay Erad “O ödüllerden biri de bana geldi. İşini, mesleğini aşkla yapanları bir arada burada görmek o kadar gurur verici ki, onların arasında ben de olduğum için şanslıyım” şeklinde konuştu.