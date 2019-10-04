Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulduğu günden bu yana yaptığı programlı yayıncılıkla, radyonun müzik kutusu olmaktan çok daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, ilk günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya devam ediyor. Haberciliği, programcılığı, klasik radyo tiyatroları ile dinleyicilerin zevkle dinlediği bir radyo yayıncılığı yapan TGRT FM Türk milletinin gönlünde önemli bir yer kazandı. Milli ve manevi değerlerimize saygılı, türk örf ve geleneklerine, kültürüne hizmet etmeyi görev bilen TGRT FM, 4 Ekim 1993'ten itibaren kaliteli bir yayıncılık yapmaktadır.

122 noktadaki karasal vericileri ile, internetten online canlı olarak ve uydu aracılığı ile Türksat uydusunun kapsama alanındaki yerlerde rahatlıkla dinlenebilmektedir. Radyo yayıncılığında farklı, disiplinli, seviyeli ve düzeyli bir yeri olan TGRT FM en son teknolojiyi gelişen yenilikleri ile kullanıyor.

Dinleyicilerinde tiryakilik yapan TGRT FM, " Şimdilik Dünya Dinliyor " sloganı ile geleceğe büyük ümitler vaadediyor.