Kurulduğu günden bu yana yaptığı programlı yayıncılıkla, radyonun müzik kutusu olmaktan çok daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, haberciliği, programcılığı, klasik radyo tiyatroları ile takdir topluyor. Millî ve manevi değerlerimize saygılı, Türk örf ve geleneklerine, kültürüne hizmet etmeyi vazife bilen TGRT FM, 122 noktadaki karasal vericileri ile, internetten online canlı olarak ve uydu aracılığı ile Türksat uydusunun kapsama alanındaki yerlerde rahatlıkla dinlenebiliyor. En son teknolojiyi gelişen yenilikleri ile kullanan ve dinleyicilerinde tiryakilik yapan TGRT FM “Şimdilik Dünya Dinliyor” sloganı ile geleceğe büyük ümitler vadediyor.
TGRT FM’de 27. yıl gururu
05.10.2019 - 06:35 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kurulduğu 4 Ekim 1993’ten beri Türk halkının gönlünde yer eden TGRT FM, ilk günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya devam ediyor.
Etiketler : tgrt fm,
654437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/654437.aspx
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