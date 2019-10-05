Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulduğu günden bu yana yaptığı programlı yayıncılıkla, radyonun müzik kutusu olmaktan çok daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, haberciliği, programcılığı, klasik radyo tiyatroları ile takdir topluyor. Millî ve manevi değerlerimize saygılı, Türk örf ve geleneklerine, kültürüne hizmet etmeyi vazife bilen TGRT FM, 122 noktadaki karasal vericileri ile, internetten online canlı olarak ve uydu aracılığı ile Türksat uydusunun kapsama alanındaki yerlerde rahatlıkla dinlenebiliyor. En son teknolojiyi gelişen yenilikleri ile kullanan ve dinleyicilerinde tiryakilik yapan TGRT FM “Şimdilik Dünya Dinliyor” sloganı ile geleceğe büyük ümitler vadediyor.