Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT’nin 2017 yılında “pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla kurduğu sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, geçtiğimiz yıl ilk kez TRT World Citizen Ödül Töreni’ni düzenledi. 3 Ekim 2018’de gerçekleştirilen törende “Eğitim”, “İletişim”, “Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü” ve “Hayat Boyu Başarı” olmak üzere toplam dört kategoride ödül verildi.



Dünyanın dört bir yanından, insanlığa hizmet etmiş ve alanında fark edilen önemli çalışmalara imza atmış önemli isimlerin ödüllendirildiği törende geçtiğimiz yıl; Afganistan'da savaşın en yoğun olduğu dönemde 30 bin kız çocuğu için yerin altında okul inşa eden, bugün ülke genelinde 350 binden fazla kişiye eğitim imkânı sunan Dr. Sakena Yacoobi “2018 TRT World Citizen Eğitimci Ödülü”, Türk Hava Yolları iş birliği ile Mogadişu'ya 60 ton gıda yardımı ulaştıran, 2017’de çektiği video ile #lovearmy (#sevgiordusu) yardım hareketinin öncülerinden Jerome Jarre “2018 TRT World Citizen İletişim Ödülü”, Amerika’da 80 çocuğun bakımını üstlenen Libya asıllı Muhammed Bzeek “2018 TRT World Citizen Yılın Vatandaşı Ödülü” ve topluma ömür boyu katkı sağlamış, yaşamının çoğunda insanlığın hizmetine yönelik işlerle uğraşan ve ismini taşıyan vakfın kurucusu olan Dr. Havva Abdi “2018 TRT World Citizen Hayat Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü.



2018’de ayrıca mülteci çocukların yaşadıkları sorunların konu alındığı TRT World Citizen Kısa Film Yarışması da düzenlendi. 110 ülkeden gelen 4 bini aşkın başvuru arasından finale kalan üç film, törende ödüllerini aldı.



Yusuf İslam’a büyük ödül



Gençler için gazetecilik (Sığınmacı çocuklara gazetecilik eğitimi), Ben çocuk değil miyim? (Çocuk mültecilerin Avrupa’da yaşadığı trajedi), ve Gülümseten Kutular (Türkiye’deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara hediye paketleri) kampanyalarıyla daima sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yürüten TRT World Citizen, düzenlediği TRT World Citizen Ödülleri ile uluslararası çapta büyük başarılara ulaşan projeleri ödüllendiriyor.



Bu yıl; en prestijli ödül olan “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Cat Stevens adıyla da bilinen Yusuf Islam’a takdim edilecek. Ayrıca Islam, tören gecesinde yeni kurduğu hayır kurumu Peace Train’i de ilk kez dünyaya tanıtacak.



İkincisi 28 Kasım’da gerçekleşecek TRT World Citizen Ödülleri’nde bu yıl dört kategorinin haricinde “TRT World Citizen Gençlik Ödülü” de sahibini bulacak. İş dünyası, siyaset, akademi, kültür-sanat ve insani yardım alanlarında dünyanın dört bir yanından katılımcılar, TRT World Citizen Ödül Töreninde bir araya gelecek.