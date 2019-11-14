Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? soruların tüm cevapları haberimizde. MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Masterchef 14 Kasım de elenen isim kim oldu? Masterchef'te bu hafta kıyasıya mücadele yaşanacak. Finale yaklaşırken elem potaları giderek zorlaşıyor. Bu hafta masterchef'te eleme adayları Yasin Ekin Mustafa ve Alican oldu. Heyecanlı geçecek dokunulmazluk oyunun kazananı kim olacağı merakla bekleniyor. 14 Kasım masterchef eleme ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Masterchef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 'in son bölümünde yapılan 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bu kez geleneksel Türk tatlılarıyla mücadele etti. Cevizli ev baklavası, şekerpare, fıstıklı tel kadayıf, revani ve tulumbadan oluşan menüyü çıkarmaya çalışan MasterChef yarışmacılarının mücadelesi zaman zaman güldürdü zaman zamansa gerginlik oluşturdu. Masterchef'te kim elendi?

Gözleri bağlı puanlama yapıldı

MasterChef’in 2. Dokunulmazlık yarışında aynı zamanda bir ilk yaşandı. Gözleri bağlı şekilde stüdyoya gelerek kör tadım yapan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Yapılan puanlamada eşitlik sağlanınca şefler dokunulmazlığı kazanan takımı seçti. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme oyunu için yeniden mutfağa girdi.

İlk dokunulmazığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 47. bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takım oldu. Kırmızı takımda ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan belirledi. İkinci eleme adayı oylamanın ardından belli oldu... Peki, MasterChef’de bu hafta kimler eleme adayı olarak potaya kaldı.

Mastechef'te kim elendi?

Mastechef'te kim elendi sorusu bu aksam cevap bulacak. Masterchef eleme, Masterche şef 14 kasım kim gitti, masterchef kim elendi tüm detaylar burada... Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, eleme potasına gitmesi için Ekin'in ismini verdi. 4. eleme adayı kırmızı takımın yaptığı puanlamanın ardından Yasin oldu. MasterChef’in ilk dokunulmazlık oyunu sonucunda Alican ve Mustafa eleme potasına kalmıştı. Ekin, Yasin, Alican veya Mustafa, 14 Kasım tarihli MasterChef Türkiye bölümünde yarışmada kalmak için mücadele gösterecek.