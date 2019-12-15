Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

HEMPA Çocuk Derneği tarafından düzenlenen “21’inci yüzyılda çocuk olmak” temalı Çocuk Hakları Zirvesi’nde 2019 yılı Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülleri de sahiplerini buldu. Gazetemiz, “Yılın En Duyarlı Gazetesi” ödülüne layık görülürken, ödülü diplomasi muhabirimiz Selçuk Böke aldı. Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay, törende yaptığı konuşmada dernek olarak dünyadaki bütün çocukların haklarını savunmak istediklerini belirterek “Siyasetin dışında hem eğitim hakkında hem de çocuk hakları anlamında çocuklara çok fazla yer veren Türkiye gazetesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Plakette “Çocuk haklarına gösterdiğiniz yüksek duyarlılık, yayın politikanız ve çocuklara ayırdığınız yer için Türkiye’nin çocukları adına sizlere teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadeleri yer aldı.