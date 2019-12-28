Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef Alican kimdir, Alican birinci oldu mu? Masterchef Alican nereli? soruları trendler arasına girdi. Masterchef Alican yarışmaya damgasını vurmayı başaran isimler arasına girdi. Yarı finale çıkan Alican birinci oldu mu? Masterchef Alican kimdir, nereli? Yarışmadaki tavırlarıyla da herkesin sevgisini kazanan Alican Sabunsoy birinci oldu mu? İşte Masterchef Alican kimdir, Alican birinci oldu mu? Masterchef Alican nereli? sorularınızın cevabı

Masterchef Alican birinci oldu mu?

Masterchef Alican birinci oldu mu soruları sıklıkla sorulur oldu. Alican'ın birinci olması an meselesi. Peki Alican birinci oldu mu? 29 Aralık 2019'de kimin Masterchef birincisi olacağı belli olacak.

Masterchef 2019 şampiyonu Alican mı?

Masterchef Alican kimdir, nereli?

Masterchef finaline son bir gün... Herkes Alican'ın kim ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte Alican nereli, kimdir, kaç yaşında sorularınızın cevabı... Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı