Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef Cemre birinci mi oldu, Cemre Uyanık şampiyon oldu mu? Masterchef'te dobralığı ve yaptığı tabaklarla finale kadar yükselen Cemre kimdir aramaları sürüyor. Peki Masterchef Cemre birinci mi oldu?Masterchef 2019 şampiyonu Cemre mi? Masterchef Cemre kimdir, nereli? Anane tarifleri ve uzakdoğu mutfağı sevgisiyle yarışmaya damga vuran Cemre Uyanık hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Masterchef Cemre birinci mi oldu? Masterchef Cemre kimdir, nereli? sorularınızın cevabı

Masterchef Cemre birinci oldu mu?

Masterchef Cemre yarışmaya damga vuran isimler arasına girmeyi başardı. Yaptığı tabaklarla şeflerin beğenisini kazanan Cemre birinci mi oldu? Masterchef Cemre'nin şampiyon olup olmadığı yarın belli olacak. Masterchef 2019 şampiyonu Cemre mi?

Masterchef Cemre kimdir, nereli?

Masterchef Cemre kimdir, nereli? aramalarını trendler arasına girdi. İşte Masterchef Cemre kimdir, nereli?... 27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.