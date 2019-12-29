Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef şampiyonunun belli olmasına saatler kaldı. Binlerce kişi Masterchef finalistinin kim olacağını merakla bekliyor. TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak olan Masterchef finalini sitemizden de takip edebilirsiniz. Sevilen yarışma Masterchef her bölümü ile bugüne kadar damgasını vurdu. Her anı heyecanla izlendi. Masterchef şampiyonu olmasını isteyen yarışmacılar yarışmacılara sosyal medayadan destek verdi. Masterchef 2019 şampiyonu Alican mı Cemre mi olacak? Masterchef birincisi kim oldu sorusu son saatlerde trendlere yükseldi. Herkes Masterchef birincisi kim oldu? 2019 Masterchef Şampiyonu kim, Masterchef finalisti kim? Masterchef 2019 şampiyonu sorularını aratıyor. Büyük merakla beklenen Masterchef birincisi kim oldu sorusu saatler sonra cevap bulacak. Bu akşam Masterchef'e veda eden Güzide, Alican ve Cemre'nin finale kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ardından Masterchef finalisti kim aramaları geldi. Peki Masterchef birincisi kim oldu? 2019 Masterchef Şampiyonu kim, Masterchef finalisti kim? Masterchef 2019 şampiyonu.. İşte 2019 Masterchef şampiyonui birincisi ve finalisti...

Masterchef birincisi kim oldu?



Masterchef finalisti kim sorusu trendlere yerleşti. Yayınlandığı her gün izlenme rekorları kıran Masterchef yarışması sona geldi çattı. Saatler sonra Masterchef şampiyonu belli olacak. Nefesler tutuldu. Seyirciler Cemre mi Alican mı birinci olacak diye sormaya başladı. Masterchef 2019 şampiyonunu açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

Masterchef finalistleri kim



Masterchef yarı finali ile bu akşam ekrana geldi. Masterchef yarı finalinde 3 yemek yapıldı. İlk yemeğini pişiremeyen Güzide diğer yemekleri ile de alican ve Cemre'yi geçmeyi başaramadı. Mastechef'ten 3. olarak elenen isim Güzide oldu. Böylelik Masterchef finalistleri Cemre ve Alican olmuş oldu. Masterchef birincisinin kim olacağı ise yarın belli olacak.

MasterChef Şef Türkiye'de büyük Ödül Ne Kadar? MasterChef şampiyonu Kaç Para Alacak? MasterChef 2019 şampiyonu ödülü ne, ne alacak!! MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Son 3 yarışmacı kaldı. 3 kişiden biri MasterChef Türkiye'nin şampiyonu olacak. Kıran kırana geçen mücadelede bir çok ilginç ana tanık olduk. MasterChef dair her şey çok merak edildi. MasterChef'de bu akşam büyük ödül belli oldu. MasterChef şef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2019 şampiyonun ödülü ne? alacak?diye aratanlar haberimizden bulabilir. İşte Masterchef büyük ödül miktarı nedir?

Masterchef Alican kimdir?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı

Masterchef Cemre kimdir?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.