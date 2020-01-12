Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ydü. Böyle anlamlı bir güne İhlas Medya damga vurdu. İhlas Medya kuruluşları olan Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı (İHA) birçok ödüle layık görüldü.

Önceki akşam BEM-BİR-SEN tarafından Ankara’da bir otelde 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri düzenlendi. Törende, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada keskin nişancı saldırısına uğrayan ve buna rağmen yayına devam eden TGRT Haber Muhabiri Emre Kol ile kameraman Burak Taştan’a ödül verildi. Ayrıca gazetemizde köşe yazarlığı yapan İsa Karakaş da ödül aldı.

İstanbul Bağcılar Belediyesi ile Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, haber dalında 2019’un en iyilerini seçmek için ortaklaşa bir anket yaptı. Üniversite öğrencileri tarafından oylanan ankette köşe yazarımız Necmettin Batırel “Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Gazetecisi” seçildi. Emre Kol bu ankette de başarı elde etti. Kol “Yılın En İyi TV Erkek Muhabiri” olarak belirlendi. Şanlıurfa’da da Çalışan Gazeteciler Derneği, Barış Pınarı Harekâtı’nda gösterdiği üstün başarıdan dolayı İHA’yı “En İyi Haber” ödülüne layık gördü. Kurumu adına ödülü, PKK/YPG tarafından Suriye’den Şanlıurfa Akçakale ilçesine atılan roket ile yaralanan İHA muhabiri Şinasi İnan aldı. Nevşehir’de ise Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, bölge turizmine sağladığı katkılardan dolayı İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin’e teşekkür plaketi verildi. Samsun Gazeteciler Cemiyeti de “Millî Mücadele’nin 100. Yılı Etkinlikleri Ödül Töreni” düzenledi. İHA Samsun Bölge Müdürü Salih Kasım ‘Yılın Ajans Gazeteciliği Ödülü’ aldı.