2020 Survivor yarışmacıları belli oldu. Survivor 2020 ünlüler gönüllüler takımında kimlerin olduğu merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı herkesin merakını yayınladığı video ile giderdi. Survivor'da bomba isimler var. Sporcu, oyuncu, şarkıcı bir çok ismin yer aldığı 2020 Survivor yine izlerken nefesler tutulacak. Survivor 2020'nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Peki Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Takımında kimler var? Survivor 2020'de kimler var? İşte Survivor yarışmacıları hakkında tüm bilgiler haberimizde.. Survivor yarışmacıları belli oldu. Medya patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Takımınını yayınladı. Survivor'da bu sene bomba isimler yer alıyor. TV8 ekranlarının en iddialı yarışması Survivor kısa süre sonra başlıyor.

Survivor ünlüler takımı

Survivor 2020 ünlüler takımında yarışacak isimler belli oldu. Ünlülerde belli olan isimler vardı ancak tüm takım belli değildi. Acun Ilıcalı Survivor ünlüler takımını yayınladı. İşte Survivor ünlüler takımındaki yarışmacılar

Survivor ünlüler takımı yarışmacıları 2020

Mert Öcal, Şaziye İvegün Ömer, Derya Can, Parviz Abdullayev, Uğur Pektaş, Aycan Yanaç, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım

Survivor gönüllüler takımı

Survivor gönüllüler takımı 2020de kimlerin yarışacağına dair bu zamana kadar bir bilgi verilmedi. Ancak yarışmanın başlamasına günler kala Acun Ilıcalı survivor gönüllüler takımını yayınladı. Survivor gönüllüler takımında Masterchef'ten tanıdığımız Yasin Obuz, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan gibi bilindik isimler de yer alıyor. İşte Survivor 2020 gönüllüler takımı

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları 2020

Fatma, Burak, Meryem, Sadık Ardahan, Evrim, Cemal Can, Makbule, Ceyhun, Tayfun Erdoğan, Nisa, Yasin,

Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020'nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Survivor 2020'de neler değişeceği de merakla bekleniyor. Survivor TV8 ekranlarında 16 Şubat 2020'de ekrana gelecek.

Survivor Mert Öcal kimdir?

2004 yılında “Best Model of Turkey” ve “Best Model of The World” yarışmasının birincisi oldu.

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

2004 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 “Best Model of The World” yarışmasında da birinci oldu.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

2008 yılında “Görgüsüzler” adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında “Bizim Okul” adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

Survivor Şaziye İvegün Ömer kimdir?

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.

Millî takım

Şaziye, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı. Millî takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.

Survivor Derya Can kimdir?

Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalış sporuna başlaması ise çok enteresan bir hikâye. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.

Survivor Parviz Abdullayev kimdir?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

Survivor Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş, Türk oyuncudur. Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

Survivor Aycan Yanaç kimdir?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile büyüleyen genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Aycan Yanaç, bu yıl Survivor 2020 yarışmasında yarışacak.

Survivor Elif Gören kimdir?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

Anne- babası küçük yaşlarda ayrılan Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi. ı. İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Modellik konusunda onu ilk keşfeden ‘Yer Gök Aşk’ dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu. Modellik konusunda onu ilk keşfeden ‘Yer Gök Aşk’ dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu ve marka danışmanı Selim Akar sayesinde objektifle tanıştı. Fashion Week’te yer aldı. Çeşitli markaların katalog çekimlerine katıldı. Bu sırada Best Model yarışmasına girdi. İlk 20’ye kadar kaldım ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve İsviçre’de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.

Survivor Tuğba Melis Türk kimdir?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. ... Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu

Survivor Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğandayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.

Survivor Sercan Yıldırım kimdir?

5 Nisan 1990'da Bursa'da doğan Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Milli Takım Kariyeri

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.