Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacılarını isim isim sayfamızda bulabilirsiniz. Tv8 ekranlarınıj reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2020 yine büyük heyecanla bekleniyor. İzleyiciler Survivor 2020 gönüllüler yarışmacılarını aratıyor. Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler sorularını soruyor. Peki Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları! Survivor'da kim kimdir? Gönüller takımı yarışmacıları..İşte Survivor 2020 gönüllüler takımı

Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Acun Ilıcalı tarafından yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili açıklama yapılmış ve 2020 sezonunun 16 Şubat 2020 Pazar günü başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yeni sezon tanıtımlarının yayınlanmasıyla birlikte bu tarihin netleştiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları! Survivor'da kim kimdir? Gönüller takımı yarışmacıları

Survivor 2020 gönüllüler takımı

Survivor'ın başlaması büyük heyecanla bekleniyor. Survivor 2020 gönüller takımı yarışmacıları haberimizde. İşte Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları! Survivor'da kim kimdir? Gönüller takımı yarışmacıları

Gönüllüler takımı içerisinde yer alarak performanslarını sergileyecek olan yarışmacılar ise şöyle…

Yasin Obuz

*Cemal Can Canseven

*Ceyhun Uzun

*Evrim Keklik

*Fatma Günaydın

*Makbule Günaydın

*Meryem Kasap

*Nisa Bölükbaşı

*Sadık Ardahan Uzkanbaş

*Tayfun Erdoğan

*Burak Yurdugör