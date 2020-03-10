Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'a bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. İzleyicilerin büyük heyecanla beklediği 10 mart survivor eleme gecesi bu akşam Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Survivor elem adayları kimler, survivor eleme adaylarını ise sitemizden öğrenebilirsiniz. Survivor'da haftalar geçtikçe özlem ve açlık artıyor. Ailesini görmeden psikolojik savaş veren yarışmacılar Survivor'dan elenmemek için de büyük çaba sarf ediyor. 2 hafta üst üste dokunulmazlık kaybeden ünlüler takımı bu hafta da dokunulmazlık oyununu kaybetti. Ünlüler takımından ilk eleme adayı Aşkım oldu. 10 mart survivor eleme gecesinde Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusu cevap bulacak. Peki Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor kim elendi, Survivor'dan kim gitti, 10 mart 2020 survivor elenen isim kim? İşte 10 Mart survivor eleme gecesi hakkında detaylar

Survivor'da kim elendi?

10 mart 2020'de Survivor'dan elenen isim belli olacak. Peki Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor kim elendi, Survivor'dan kim gitti, 10 mart 2020 survivor elenen isim kim? İşte 10 Mart survivor eleme gecesi hakkında detaylar.. Survivor elenen ismi sitemizden öğrenebilirsiniz.

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? 10 Mart Survivor eleme gecesi

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı’nın sunumunu gerçekleştirdiği iddialo yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu yine kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan oyunda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu ve ünlüler ada konseyine giderek bir isim belirlediler.

Survivor eleme adayları

2 isim arasında yoğunlaşan oylamada en fazla adı çıkan kişi programın genç yarışmacısı Aşkım oldu. 2 isim dışında Ersin’e de bir oy çıkması dikkat çekti. En fazla adı çıkan yarışmacı olan Aşkım ise programda kalmak istediğini belirterek sonucu bekleyeceğini ifade etti.

Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.

İşte performans birincileri

Ödülü alan Elif Yıldırım Gören Ersin, Berkan, Sercan'ı ödüle götürdü. Mert'i seçmesine rağmen Mert ödülü kabul etmedi. Yasin Obuz ise Ceyhun, Nisa, Cemal Can'ı götürdü.

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Mert Öcal

Berkan Karabulut

Barış Murat Yağcı

Parviz Abdullayev

Sercan Yıldırım

Elif Yıldırım Gören

Yasin Obuz

Sadık Ardahan Uzkanbaş