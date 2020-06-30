Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor eleme 2020! Survivor eleme adayları, Survivor Sms sıralaması... Survivor'da 3. adayın kim olduğu merakla aratılıyor. Survivor 2020'de sona gelindi, artık yarışmacıları bireysel yarışıyor. Dokunulmazlık oyunlarında da heyecan hat safhada. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. Peki survivor'da 3. dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da 3. aday kim oldu? Survivor'da bu sezon büyük heyecan var. Her geçen gün oyunların ve ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Herkes Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor eleme 2020! Survivor 3.aday kim çıktı, dokunulmazlığı kim aldı? sorularını soruyor. İşte Survivor'da 3. aday..

SURIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi.

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazandı. Sercan ikinci eleme adayı olarak ise Nisa'nın adını verdi.

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazandı