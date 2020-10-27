Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hikmet Karagöz neden öldü? Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşında, dizileri neler aramaları trendlere yerleşti. Bizimkiler dizisindeki çaycı Abbas karakterı ile akıllara kazınan Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. Peki Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz dizileri! Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz neden öldü? İşte Hikmet Karagöz hakkında detaylar

Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz neden öldü?

Oyuncu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra ressam da olan sanatçı, bu sabaha karşı hayata veda etti.

Ölüm haberini oyuncunun kızı Zeynep Karagöz duyurdu. Karagöz şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...

Karagöz, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Abbas' karakteriyle hafızlara kazınmıştı.

Hikmet Karagöz kimdir?



1946 Samsun doğumlu olan Hikmet Karagöz, oyunculuğun yanı sıra ressamlık da yapıyordu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki 'Abbas' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan beri ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyordu.

Karagöz, Memleket, Tatar Ramazan, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek gibi dizilerde de rol almıştı.