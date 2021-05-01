Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Çiğdem Tunç ile tele-vizyon ve tiyatro dünyasının ünlü sunucusu Murat Parasayar, TGRT Haber’de buluşuyor. Yapımcılığını Niyazi Hancı, program editörlüğünü de magazin medyasının usta ismi Önder Çorlu’nun üstlendiği “Benim Hikâyem” adlı programda, ünlülerin hayatı mercek altına alınacak. Benim Hikâyem’de birbirinden ünlü sanatçıların hayatları özel röportajlarla ekrana taşınacak. Tanınmış yönetmenler de ekran karşısına çıkacak. Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Derya Tuna, Ferdi Tayfur, Ahmet Özhan, Necla Nazır, Aydan Şener, Caner Cindoruk, Coşkun Sabah ve Sezen Aksu gibi birbirinden ünlü sanatçıların hikâyeleri çok özel görüntülerle programda ele alınacak. Ünlü isimler stüdyo konuğu olacak. Canlı yayımlanacak olan “Benim Hikâyem” ilk bölümüyle bu akşam saat 23.00’te TGRT Haber’de başlayacak. Program her cumartesi yine aynı saatte ekranlarda olacak.