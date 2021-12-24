Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği (SUGİAD) tarafından 5’inci En İyiler Ödül Töreni düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen törende ‘bölgesel’, ‘ulusal’ ve ‘geleneksel’ kategorilerinde farklı alanlarda kazananlar ödüllerine kavuştu.

'EN İYİ HABER AJANSI' ÖDÜLÜ İHA'NIN

Ödül törenine; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, SUGİAD Başkanı Fatih Yılmaz ile iş adamları, gazeteciler ve usta oyuncular katılırken, programın sunuculuğunu Kadir Çöpdemir yaptı. Ulusal kategori başlığı altında ‘En İyi Haber Ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansı’na verildi. Ödül, İHA Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer’e, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Eyüp Özsoy tarafından takdim edildi.

Aynı zamanda ulusal kategoride ‘Toplumsal Gelişime En İyi Katkı’ ödülü Eğitimci Gurbet Altay’a, ‘En İyi Sporcu’ ödülü Güreşçi Rıza Kayaalp’e, geleneksel kategoride ‘Onur Ödülü’ Usta Aktör Serdar Gökhan’a verildi.

Ulusal, bölgesel ve geleneksel kategorilerinde farklı dallarda en iyi olarak kabul görenler ödüllerine kavuştu.

İHA Foto muhabirine fotoğraf ödülü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikaye’ yarışmasında, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun’un göç temalı fotoğrafı üçüncü olarak ödüle layık görüldü.

Kameraman Demir'e Altun'dan vefa plaketi İhlas Haber Ajansı (İHA), 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda 3 dalda ödüle layık görüldü. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına maruz kalan kameraman Ahmet Demir, meslekte vefa ödülü aldı.