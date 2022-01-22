Türkiye Gazetesi

Dijital televizyon platformu TV+, karne tatilini eğlenceli hale getiriyor. Platform aboneleri, yarı yıl tatilinde Premium çocuk ve belgesel kanallarına ücretsiz erişebilecek. Verilen bilgiye göre, tatilin ilk günü başlayan kampanya, 31 Ocak'a kadar devam edecek. TV+ Premium'lu olsun olmasın tüm üyeler kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya dahilinde çocuk kanalları Baby TV, Cartoon Network, Disney Junior, Duck TV, Minika Çocuk, Minika GO, TRT Çocuk, Disney Channel, Nicktoons; belgesel ve bilim kanalları Viasat Explore, Viasat History, Discovery Channel, Discovery Science, English Club TV, Love 4K Nature, DaVinci, TRT Belgesel, National Geographic Channel ve Nat GEO Wild tatil boyunca tüm abonelerin ücretsiz erişimine açık olacak.

Öte yandan, platformda eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra çocukların keyifli vakit geçireceği birbirinden eğlenceli animasyonlar da yer aldığı belirtildi. Yerli yapımlardan Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Kral Şakir Oyun Zamanı ve Kukuli'nin yanı sıra Küçük Prens, Shazam Sihir ve Canavarlar, Ormana Misafir, Kayıp Prenses, Paw Patrol ve Süper Ajanlar gibi en sevilen yabancı animasyon filmleri de bu karne tatilinde çocuklara eşlik ediyor.