Türkiye Gazetesi

Bu sayıda Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel gibi değerli isimlerle bir araya gelindi. Derginin tanıtım lansmanına da "güvenilirlik" konusu damga vurdu. Crowne Plaza Florya’da düzenlenen buluşma; belediye başkanlarının yanı sıra İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, Aqua Florya İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, Öztiryakiler Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Bambum Genel Müdürü Selman Yar ve birçok değerli ismin katılımıyla gerçekleşti. Moderatörlük yapan GÜP Genel Sekreteri Elif Aktepe “Güvenilirlik olgusu artık hayatımızın her anında çok kıymetli” dedi. Dilek Çapanoğlu da “Güvenilirlik olgusuna çok fazla dikkat ediyoruz. Yürüttüğümüz her çalışmada bu kavram önceliklerimiz arasında geliyor” diye konuştu.

Çiçeği burnunda bir derginin böylesine önemli konulara dokunmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise “Bizler güven algısından yola çıkarak bulunduğumuz bölgedeki kentsel dönüşümü hızla devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt “Bizler bölgemizdeki huzuru ve güveni sağlamaya çalışırken, bu kavrama yaşam alanının tümünde ihtiyaç duyduğumuzu bir defa daha hatırladık” değerlendirmesinde bulundu. Basının, hayatın en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de, şunları söyledi: Yürüttüğümüz çalışmalarla güven olgusunu aşılıyoruz. Bu kavramı sayfalarına taşıyan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yolu açık olsun.