Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye kayıp Dursun Zehir olayına kilitlendi. Bir televizyon programında aranan 75 yaşındaki Dursun Zehir öldürüldü mü, Dursun Zehir bulundu mu merak ediliyor. 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları Rize'de ve Trabzon'da sürerken, telefon sinyalinin son olarak Ankara'dan gelmesi kafaları karıştırıyor.

DURSUN ZEHİR BULUNDU MU?

Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu Kerim Bekar üzerinde toplanırken, geçtiğimiz günlerde komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından canlı yayında yaşlı adamı arama çalışmaları Fatma Bekar olmadan yürütülürken, dün konu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ

Kayıp Dursun Zehir'n akıbeti ile ilgili Y.Ş. isimli bir şahsın itirafı üzerine çalışma başlatıldı. İtirafçının, yaşlı adamı Pazar ilçesinde Kız Kalesi'nin karşı kısmında bulunan kayalık bölgeye gömdüklerini iddia etmesi üzerine bölgede iş makineleri ile kazı çalışması yapıldı. Yapılan kazı çalışmasında Zehir'e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kazı bölgesinden numuneler alan Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma kapsamında incelemelerini numuneler üzerinden gerçekleştirecek.

Y.Ş. isimli şahsın gözaltında olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

33 yıl sonra ailesini bulmuştu! Müge Anlı, Almanya’nın gündeminde Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Almanya’da gündem oldu. 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker’in biyolojik ailesini Müge Anlı programda bulmuştu. Bu olay Almanya basınına konu oldu.

Müge Anlı çileden çıktı! Yaptıklarını bir bir anlattı 5 aydır kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in nerede olduğuna dair araştırmalar sürerken kızı gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın programında işlenen olaya ilişkin bu defa yayına Zehir'in torunu katıldı. Anlattıklarıyla Anlı'yı sinirlendiren torun, sunucuyu deyim yerindeyse çileden çıkardı.